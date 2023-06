Festival théâtre et humour – Anne Roumanoff Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville, 30 juillet 2023, Plateau d'Hauteville.

Plateau d’Hauteville,Ain

A l’occasion du festival de théâtre, le nouveau spectacle d’Anne Roumanoff « tout va presque bien » !

Tout ne va pas très bien mais en sortant du spectacle d’Anne Roumanoff, on se sent vraiment mieux..

2023-07-30 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-30 22:00:00. EUR.

Hauteville-Lompnes Place du Dr Rougy

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Anne Roumanoff’s new show, « tout va presque bien » (everything’s almost fine), is presented at the Theatre Festival!

It’s not all good, but Anne Roumanoff’s show makes you feel a lot better.

El nuevo espectáculo de Anne Roumanoff, « tout va presque bien », se presenta en el festival de teatro

Las cosas no van muy bien, pero el espectáculo de Anne Roumanoff te hace sentir mucho mejor.

Anlässlich des Theaterfestivals wird Anne Roumanoffs neue Show « tout va presque bien » (Alles geht fast gut) gezeigt!

Nicht alles ist sehr gut, aber wenn man aus der Show von Anne Roumanoff kommt, fühlt man sich wirklich besser.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Bugey