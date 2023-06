Festival théâtre et humour – Concert rap / hip-hop Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville, 28 juillet 2023, Plateau d'Hauteville.

Plateau d’Hauteville,Ain

L’Association de Bien-Fêteurs s’associe au Festival de Plateau d’Hauteville pour une soirée unique avec un retour aux sources et un plateau d’artistes de haut niveau !.

2023-07-28 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-28 02:00:00. EUR.

Hauteville-Lompnes Place du Dr Rougy

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



The Association de Bien-Fêteurs joins forces with the Festival de Plateau d?Hauteville for a unique evening with a return to our roots and a top-notch line-up of artists!

La Association de Bien-Fêteurs se une al Festival de Plateau d’Hauteville para ofrecer una velada única en la que volveremos a nuestros orígenes con un cartel de artistas de primera fila

Die Association de Bien-Fêteurs schließt sich dem Festival de Plateau d’Hauteville an, um einen einzigartigen Abend mit einer Rückkehr zu den Wurzeln und einer Reihe hochkarätiger Künstler zu veranstalten!

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Bugey