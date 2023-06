Festival théâtre et humour – la Déambul’ette Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville, 27 juillet 2023, Plateau d'Hauteville.

En ouverture du festival de théâtre et humour, Ame de théâtre en Bugey vous propose une animation musicale gratuite à la salle des fêtes d’Hauteville : la Déambul’ette !.

2023-07-27 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-27 21:00:00. .

Hauteville-Lompnes Place du Dr Rougy

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



To open the theater and comedy festival, Ame de théâtre en Bugey is offering free musical entertainment at the Hauteville village hall: the Déambul’ette!

Para inaugurar el festival de teatro y comedia, Ame de théâtre en Bugey ofrece un espectáculo musical gratuito en la sala de fiestas de Hauteville: ¡el Déambul’ette!

Zur Eröffnung des Theater- und Humorfestivals bietet Ihnen Ame de théâtre en Bugey eine kostenlose musikalische Unterhaltung im Festsaal von Hauteville: die Déambul’ette!

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Bugey