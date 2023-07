Concours d’attelage de chevaux Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville, 8 juillet 2023, Plateau d'Hauteville.

Plateau d’Hauteville,Ain

Caval-Attelage a le plaisir d’inviter les meneurs et les cavaliers le week-end du 8 et 9 juillet..

2023-07-08 09:00:00 fin : 2023-07-09 17:00:00. .

Hauteville-Lompnes Les Lésines

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Caval-Attelage is pleased to invite drivers and riders to the weekend of July 8 and 9.

Caval-Attelage se complace en invitar a pilotos y jinetes al fin de semana del 8 y 9 de julio.

Caval-Attelage freut sich, Fahrer und Reiter am Wochenende des 8. und 9. Juli einzuladen.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de Tourisme du Haut-Bugey