Inauguration de la nouvelle piste de tubing de Terre Ronde Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville, 1 juillet 2023, Plateau d'Hauteville.

Plateau d’Hauteville,Ain

La Station de ski du Plateau d’Hauteville vous invite à tester sa nouvelle piste de tubing. Montez au sommet du tobogan et à vous les 52m de glissades !.

2023-07-01 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-01 01:00:00. .

Hauteville-Lompnes Terre Ronde

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



The Plateau d’Hauteville ski resort invites you to try out its new tubing run. Climb to the top of the slide and enjoy 52m of sliding fun!

La estación de esquí de Plateau d’Hauteville te invita a probar su nueva pista de tubing. Sube a lo alto del tobogán y disfruta de 52 m de diversión deslizándote

Die Skistation Plateau d’Hauteville lädt Sie ein, ihre neue Tubingbahn zu testen. Steigen Sie auf den Gipfel der Rutsche und freuen Sie sich auf 52 Meter Rutschpartie!

Mise à jour le 2023-06-10 par Office de Tourisme du Haut-Bugey