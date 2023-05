Festival des Mares 735 route de claret, 24 juin 2023, Hauterives.

L’association Natur’aile est heureuse de vous annoncer la date du Le Festival (Re) Des Mares !! Rendez-vous le samedi 24 Juin aux Etangs du Bancel à Hauterives !

Comme d’habitude il y aura des spectacles pour petits et grands ainsi que des concerts..

2023-06-24 à 17:30:00 ; fin : 2023-06-25 02:00:00. EUR.

735 route de claret Home des bois

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Natur’aile association is happy to announce the date of the Festival (Re) Des Mares ! See you on Saturday June 24th at the Etangs du Bancel in Hauterives !

As usual there will be shows for young and old as well as concerts.

¡La asociación Natur’aile se complace en anunciar la fecha del Festival (Re) Des Mares ! Nos vemos el sábado 24 de junio en los Etangs du Bancel de Hauterives

Como de costumbre, habrá espectáculos para grandes y pequeños, así como conciertos.

Der Verein Natur’aile freut sich, Ihnen den Termin für das Festival (Re) Des Mares bekannt zu geben! Wir treffen uns am Samstag, den 24. Juni an den Etangs du Bancel in Hauterives!

Wie immer wird es Aufführungen für Groß und Klein sowie Konzerte geben.

