Spectacle et soirée festive : la fête à la maison 1, Square Ferdinand Cheval, 10 juin 2023, Hauterives.

A 16h : spectacle comique

A 18h : Magie et soirée festive

A 20h : DJ

Gauffres et crêpes, découverte de la maison et jeu gonflable !

Paella Géante 5€ la part, sur place ou à emporter, sur réservation uniquement avant le 1er juin..

2023-06-10 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-10 22:00:00. .

1, Square Ferdinand Cheval Familles rurales

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



At 4pm: comedy show

At 6pm : Magic and festive evening

At 8pm : DJ

Waffles and pancakes, discovery of the house and inflatable game!

Giant Paella 5? a piece, on the spot or to take away, on reservation only before June 1st.

A las 16:00: Espectáculo de humor

A las 18:00: Magia y fiesta

A las 20 h: DJ

Gofres y tortitas, ¡descubrimiento de la casa y juego de hinchables!

Paella gigante 5? la pieza, in situ o para llevar, previa reserva antes del 1 de junio.

Um 16 Uhr: Komödienaufführung

Um 18 Uhr: Zauberei und festlicher Abend

Um 20 Uhr: DJ

Waffeln und Crêpes, Entdeckung des Hauses und aufblasbare Spiele!

Riesenpaella 5? pro Stück, vor Ort oder zum Mitnehmen, nur mit Reservierung vor dem 1. Juni.

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche