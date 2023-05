Louane au Palais idéal- COMPLET 8 rue du Palais, 27 mai 2023, Hauterives.

Retrouvez Louane sur scène au Palais idéal avec « Le Club des Sentiments », une tournée intimiste, pleine de partage entre l’artiste et ses fans, sans artifice, tout en émotions..

2023-05-27 à 21:00:00 ; fin : 2023-05-27 . EUR.

8 rue du Palais Palais idéal du facteur Cheval

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Join Louane on stage at the Palais idéal with « Le Club des Sentiments », an intimate tour, full of sharing between the artist and her fans, without artifice, all in emotion.

Únase a Louane en el escenario del Palais idéal con « Le Club des Sentiments », una gira íntima, llena de intercambio entre la artista y sus fans, sin artificios, llena de emoción.

Erleben Sie Louane auf der Bühne im Palais idéal mit « Le Club des Sentiments », einer intimen Tournee voller Austausch zwischen der Künstlerin und ihren Fans, ohne Künstlichkeit, ganz voller Emotionen.

Mise à jour le 2023-05-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche