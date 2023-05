Cinéma en plein air : « l’autre connexion » 735 route de claret, 25 mai 2023, Hauterives.

Séance de cinéma en plein air.

Pour ce premier évènement, nous avons choisis le film documentaire « L’autre connexion » de Cécile Faulhaber.

Préparer vos chaises longues ou vos tapis et pourquoi pas un petit plaides s’il fait frisquet !.

2023-05-25 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-25 . .

735 route de claret Home des Bois

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Open air cinema session.

For this first event, we have chosen the documentary film « The other connection » by Cécile Faulhaber.

Prepare your deckchairs or your carpets and why not a little plaid if it’s chilly!

Cine al aire libre.

Para este primer evento, hemos elegido el documental « La otra conexión », de Cécile Faulhaber.

Prepare sus tumbonas o sus alfombras y, por qué no, ¡un poco de tela escocesa si hace frío!

Filmvorführung unter freiem Himmel.

Für diese erste Veranstaltung haben wir den Dokumentarfilm « L’autre connexion » von Cécile Faulhaber ausgewählt.

Bereiten Sie Ihre Liegestühle oder Teppiche vor und warum nicht ein kleines Plaid, wenn es frostig ist!

Mise à jour le 2023-05-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche