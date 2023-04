Atelier gymnastique sensorielle Dojo, 27 avril 2023, Hauterives.

Atelier adaptée pour les « accidentés de la vie ». Partenariat FNATH et l’AVY5D..

2023-04-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-27 12:00:00. .

Dojo

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Workshop adapted for the « accident victims of life ». Partnership between FNATH and AVY5D.

Taller adaptado para personas con una « lesión vital ». Colaboración entre FNATH y AVY5D.

Angepasster Workshop für « Unfallopfer des Lebens ». Partnerschaft zwischen FNATH und AVY5D.

