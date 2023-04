Rencontre : La mobilité, faut en parler ! Hauterives Catégories d’Évènement: Drôme

2023-04-22 09:00:00 09:00:00 – 2023-04-22 12:00:00 12:00:00 Hauterives

Drome . Rencontre thématique pour la vallée de la Galaure autour du sujet de la mobilité. Partage d’expériences positives et réflexions collectives. Ouvert à tous ! afrdes4collines@hotmail.fr +33 4 75 03 78 22 Hauterives

