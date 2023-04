Atelier LEGO® 8 rue du Palais, 11 avril 2023, Hauterives.

Réservez pour venir construire un bout du Palais en LEGO®

Pour les enfants à partir de 6 ans..

2023-04-11 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-11 12:00:00. EUR.

8 rue du Palais CS 10008

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Book to come and build a piece of the Palace in LEGO®

For children from 6 years old.

Reserva para venir a construir una pieza del Palacio en LEGO®

Para niños a partir de 6 años.

Buchen Sie, um mitzukommen und ein Stück des Palastes aus LEGO® zu bauen

Für Kinder ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche