Tour du Mont Blanc Cyclo® Parking du Signal, 15 juillet 2023, Hauteluce.

1 jour, 330 km, 8000 m de dénivelé positif, 3 pays traversés (France, Suisse et Italie). Une épreuve cycliste déjà mythique à faire seul ou en équipe de 2. Départ et arrivée depuis les Saisies..

2023-07-15 à ; fin : 2023-07-15 . .

Parking du Signal

Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



« Le Tour du Mont Blanc » is a cycling race. This huge tour around Mont-Blanc starts from and arrives in Les Saisies path and represent more than 330 km and 8000 meters to hike crossing 3 countries (France, Italy & Switzerland).

1 día, 330 km, 8000 m de desnivel positivo, 3 países atravesados (Francia, Suiza e Italia). Una prueba ciclista ya mítica para realizar en solitario o en equipo de 2. Salida y llegada desde Les Saisies.

1 Tag, 330 km, 8000 m positiver Höhenunterschied, 3 Länder werden durchquert (Frankreich, Schweiz und Italien). Ein bereits legendäres Radrennen, das Sie alleine oder im 2er-Team absolvieren können. Start und Ziel sind in Les Saisies.

