Hauteluce Hauteluce Hauteluce, Savoie Fête des Costumes 2021 Hauteluce Hauteluce Catégories d’évènement: Hauteluce

Savoie

Fête des Costumes 2021 Hauteluce, 1 août 2021 08:00-1 août 2021 20:00, Hauteluce. Dimanche 1 août, 08h00 Participation gratuite pour tous comitefeteshauteluce@aol.com, 06 70 37 01 83 Fête des Costumes d’Hauteluce – Dimanche 1er août 2021 Fête des Costumes d’Hauteluce Dimanche 1er août 2021 de 8h à 20h Au programme les animations traditionnelles : Notre groupe folklorique « Lô Vouet d’Halteloce » ;

Vide grenier ;

Artisans, expositions de peintures ;

Groupes folkloriques, accordéon ;

Repas le midi, petite restauration le soir ;

Bugnes, café à l’ancienne, framboisine (notre spécialité …) ;

Chalets typiques ;

Calèche tirée par des chevaux ;

Jeux ;

Et plein d’autres choses encore !!! A bientôt ! Hauteluce Savoie 73620 Hauteluce Chef Lieu Savoie dimanche 1er août – 08h00 à 20h00

Détails Heure : 08:00 - 20:00 Catégories d’évènement: Hauteluce, Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Hauteluce Adresse Savoie Ville Hauteluce lieuville Hauteluce Hauteluce