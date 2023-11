Circuit en VAE au profit du Téléthon Hautefort Catégories d’Évènement: Dordogne

Hautefort Circuit en VAE au profit du Téléthon Hautefort, 9 décembre 2023, Hautefort. Hautefort,Dordogne Vélo assistance électrique. Départ 13h30 5€ au profit du Téléthon.

Electric-assist bike. Departure 1:30 pm 5? to benefit the Telethon Bicicleta con asistencia eléctrica. Salida a las 13.30 h 5? a beneficio del Teletón Fahrrad mit elektrischer Unterstützung. Abfahrt 13:30 Uhr 5? zugunsten des Telethons

