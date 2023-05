Vidéo-mapping sur l’Hôtel-Dieu de Hautefort Place Marquis Jacques François, 25 août 2023, Hautefort.

Place à l’émerveillement, sur la façade de l’Hôtel-Dieu… Admirez un spectacle son et lumière qui met en couleur l’hospice de Hautefort.

Accédez au parc du Château gratuitement et dînez-y. Options de restauration à l’entrée du Château, en partenariat avec le restaurant Le Troubadour. Réservation du d.

2023-08-25 à ; fin : 2023-08-26 . .

Place Marquis Jacques François

Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Place to marvel, on the façade of the Hôtel-Dieu? Admire a sound and light show that puts the Hautefort hospice in color.

Access the park of the Castle free of charge and dine there. Catering options at the entrance of the Castle, in partnership with the restaurant Le Troubadour. Reservation of the d

Un lugar de maravilla, en la fachada del Hôtel-Dieu? Admire un espectáculo de luz y sonido que da color al hospicio de Hautefort.

Acceda gratuitamente al parque del Château y cene allí. Opciones de restauración a la entrada del Château, en colaboración con el restaurante Le Troubadour. Reserva del d

Platz zum Staunen an der Fassade des Hôtel-Dieu? Bewundern Sie eine Ton- und Lichtshow, die das Hospiz von Hautefort in Farbe erstrahlen lässt.

Sie haben freien Eintritt in den Schlosspark und können dort zu Abend essen. Essensmöglichkeiten am Eingang des Schlosses in Zusammenarbeit mit dem Restaurant Le Troubadour. Reservierung des d

Mise à jour le 2023-05-11 par Vézère Périgord Noir