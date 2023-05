Cinéma plein air Chateau d’Hautefort, 17 juillet 2023, Hautefort.

Profitez d’une soirée d’été pour assister à l’une de nos séances de cinéma en plein-air, en partenariat avec Ciné-passion. Le 17 juillet et le 7 août à 22h. Pique-nique possible dès 19h30.

Film sélectionné pour le 17 juillet : « Les trois mousquetaires : D’Artagnan », un film réalisé par Martin Bourboulon, avec François Civil, Vincent Cassel et Romain Duris..

2023-07-17 à ; fin : 2023-07-17 . .

Chateau d’Hautefort

Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Take advantage of a summer evening to attend one of our outdoor movie sessions, in partnership with Ciné-passion. July 17 and August 7 at 10 pm. Picnic possible from 7:30 pm.

Film selected for July 17: « The Three Musketeers: D?Artagnan », a film directed by Martin Bourboulon, with François Civil, Vincent Cassel and Romain Duris.

Aproveche una tarde de verano para asistir a una de nuestras sesiones de cine al aire libre, en colaboración con Ciné-passion. 17 de julio y 7 de agosto a las 22 h. Posibilidad de picnic a partir de las 19.30 h.

Película seleccionada para el 17 de julio: « Los Tres Mosqueteros: D’Artagnan », película dirigida por Martin Bourboulon, con François Civil, Vincent Cassel y Romain Duris.

Nutzen Sie einen Sommerabend, um eine unserer Open-Air-Kinovorstellungen in Zusammenarbeit mit Ciné-passion zu besuchen. Am 17. Juli und am 7. August um 22 Uhr. Picknick ab 19:30 Uhr möglich.

Ausgewählter Film für den 17. Juli: « Die drei Musketiere: D?Artagnan », ein Film unter der Regie von Martin Bourboulon, mit François Civil, Vincent Cassel und Romain Duris.

Mise à jour le 2023-05-11 par Vézère Périgord Noir