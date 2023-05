Les Dames de Hautefort, au tempérament de feu! château de hautefort, 12 juillet 2023, Hautefort.

Au fil d’un parcours théâtralisé au sein du Château, découvrez une dizaine de tableaux animés par une troupe de vingt comédiens et figurants. De la belle et noble Aliénor d’Aquitaine, à la généreuse et souriante Madame de Bastard, en passant par l’intransigeante Marie de Hautefort….

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 23:00:00. .

château de hautefort

Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Along a theatrical path within the castle, discover a dozen scenes animated by a troupe of twenty actors and extras. From the beautiful and noble Eleanor of Aquitaine, to the generous and smiling Madame de Bastard, through the intransigent Marie de Hautefort…

A lo largo de un recorrido teatralizado por el castillo, descubra una decena de escenas a las que dan vida una veintena de actores y figurantes. Desde la bella y noble Leonor de Aquitania, pasando por la generosa y sonriente Madame de Bastard, hasta la intransigente Marie de Hautefort…

Entdecken Sie auf einem theatralischen Rundgang durch das Schloss ein Dutzend Bilder, die von einer Gruppe von zwanzig Schauspielern und Statisten animiert werden. Von der schönen und edlen Eleonore von Aquitanien, über die großzügige und lächelnde Madame de Bastard, bis hin zur unnachgiebigen Marie de Hautefort…

