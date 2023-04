Eté actif – canoe Office de Tourisme Vézère Périgord Noir, 11 juillet 2023, Hautefort.

Descente en canoë sur l’Auvézère. Accueil à la base nautique de Tourtoirac.Tarif : 12€ / tarif Pass Dordogne 8€. . Encadrement par un professionnel diplômé.

A Partir de 8 ans. 12 personnes max. par groupe. Inscription obligatoire..

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-11 11:00:00. .

Office de Tourisme Vézère Périgord Noir Place marquis J-F de Hautefort

Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Canoeing on the Auvézère river. Reception at the Tourtoirac water sports base. 12€ / Pass Dordogne rate 8€. Supervision by a qualified professional

From 8 years old. 12 people max. per group. Registration required.

Piragüismo en el río Auvézère. Recepción en la base náutica de Tourtoirac. Tarifa 12? / Pass Dordogne 8? Supervisión por un profesional cualificado.

A partir de 8 años. 12 personas máx. por grupo. Inscripción obligatoria.

Kanufahrt auf dem Fluss Auvézère. Empfang am Wassersportzentrum von Tourtoirac, Preis: 12 € / Pass Dordogne 8 €. Betreuung durch einen diplomierten Fachmann.

Ab 8 Jahren. max. 12 Personen pro Gruppe. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-04 par Vézère Périgord Noir