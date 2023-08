Ancre noire tattoo festival Haute Ville Granville, 30 septembre 2023, Granville.

Granville,Manche

Pendant les trois jours :

– 10 stands de tatouage

– 1 stand de piercing

– 3 expos (FJT /La Rafale / L’envolée)

– DJ Set le samedi après-midi et concert à La Rafale le dimanche soir..

Samedi 2023-09-30 10:00:00 fin : 2023-10-02 18:00:00. .

Haute Ville Jardin du Roc

Granville 50400 Manche Normandie



ANCHRE NOIRE TATTOO FESTIVAL:

all three days

10 tattoo stands

1 piercing stand

3 exhibitions (FJT /La Rafale / L’envolée)

DJ Set on Saturday afternoon

and concert at La Rafale on Sunday evening

Durante los tres días :

– 10 puestos de tatuajes

– 1 puesto de piercing

– 3 exposiciones (FJT /La Rafale / L’envolée)

– DJ set el sábado por la tarde y concierto en La Rafale el domingo por la noche.

Während der drei Tage :

– 10 Tattoo-Stände

– 1 Piercing-Stand

– 3 Ausstellungen (FJT /La Rafale / L’envolée)

– DJ-Set am Samstagnachmittag und Konzert in La Rafale am Sonntagabend.

