Expo-photo à Haute-Vialle Haute-Vialle Rosières, 15 juillet 2023, Rosières.

Rosières,Haute-Loire

Qu’est-ce qu’on mange ? Hier et aujourd’hui : du chou, des fromages, du lapin, des orties, du pain, du cochon, des lentilles et bien d’autres choses. A Haute-Vialle, sur les murs des maisons, l’association Alta-Vila vous propose de vous régaler en photos..

2023-07-15 07:00:00 fin : 2023-10-31 21:00:00. .

Haute-Vialle

Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



What do we eat? Yesterday and today: cabbage, cheese, rabbit, nettles, bread, pig, lentils and much more. In Haute-Vialle, on the walls of the houses, the Alta-Vila association invites you to feast your eyes on photos.

¿Qué comemos? Antes y ahora: col, queso, conejo, ortigas, pan, cerdo, lentejas y mucho más. En Haute-Vialle, en las paredes de las casas, la asociación Alta-Vila le invita a deleitarse con las fotos.

Was essen wir eigentlich? Früher und heute: Kohl, Käse, Kaninchen, Brennnesseln, Brot, Schweinefleisch, Linsen und vieles mehr. In Haute-Vialle, an den Hauswänden, lädt Sie der Verein Alta-Vila ein, sich mit Fotos zu verwöhnen.

Mise à jour le 2023-07-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay