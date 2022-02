Haute Route Pyrénées Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Haute Route Pyrénées Biarritz, 4 juillet 2022, Biarritz. Haute Route Pyrénées Rocher de la Vierge Esplanade de la Vierge Biarritz

2022-07-04 – 2022-07-04 Rocher de la Vierge Esplanade de la Vierge

Biarritz Pyrénées-Atlantiques La Haute Route Pyrénées ( du 5 juillet au 9 juillet) incarne l’aventure ultime à deux roues. Elle offre l’opportunité d’emprunter des routes magnifiques et des cols mythiques au sein d’un peloton de cyclistes passionnés

