Haute Route édition 2024 Béost, vendredi 5 juillet 2024.

Haute Route édition 2024 Béost Pyrénées-Atlantiques

Course cycliste chronométrée de professionnels et amateurs en 5 étapes. La dernière étape, boucle au départ de Pau, traversera la Vallée d’Ossau via le Col d’Aubisque depuis le Col du Soulor. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05

fin : 2024-07-05

Col d’Aubisque

Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine hello@hauteroute.fr

L’événement Haute Route édition 2024 Béost a été mis à jour le 2024-03-07 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées