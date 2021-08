Aussois Aussois Aussois, Savoie Haute Maurienne Enduro Challenge – Etape 1 : Enduro d’Oé Aussois Aussois Catégories d’évènement: Aussois

Savoie

Haute Maurienne Enduro Challenge – Etape 1 : Enduro d’Oé Aussois, 4 septembre 2021, Aussois. Haute Maurienne Enduro Challenge – Etape 1 : Enduro d’Oé 2021-09-04 08:00:00 08:00:00 – 2021-09-04 22:00:00 22:00:00 Maison d’Aussois – Office de Tourisme 43 route des Barrages

Aussois Savoie 1er Enduro d’Oé avec au programme : un Enduro chronométré et non chronométré avec 3 spéciales, 395m D+ à la pédale et 1655m D- suivies d’un concert. Cette édition fait partie du trophée Haute Maurienne Enduro Challenge. Pass sanitaire obligatoire. evenementhmv@hautemaurienne.com http://www.hautemaurienneendurochallenge.com/ dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Aussois, Savoie Autres Lieu Aussois Adresse Maison d'Aussois - Office de Tourisme 43 route des Barrages Ville Aussois lieuville 45.23205#6.74058