[REPORTÉ]-LA CASQUETTE DU LENDEMAIN – LA CHAISE ROUGE Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou, 26 janvier 2024, Ombrée d'Anjou.

Ombrée d’Anjou,Maine-et-Loire

« La casquette du lendemain » par la Cie Cosnet à la Chaise Rouge..

2024-01-26 fin : 2024-01-26 . EUR.

Haute Herberie, Pouancé La Chaise Rouge

Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire



« The next day’s cap » by Cosnet Company at the Red Chair.

« La casquette du lendemain » de Cie Cosnet en La Chaise Rouge.

« La casquette du lendemain » (Die Mütze von morgen) von der Cie Cosnet im La Chaise Rouge.

Mise à jour le 2023-08-24 par eSPRIT Pays de la Loire