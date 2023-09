LALO CHANT’AGE – LA CHAISE ROUGE Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Ombrée d'Anjou LALO CHANT’AGE – LA CHAISE ROUGE Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou, 16 décembre 2023, Ombrée d'Anjou. Ombrée d’Anjou,Maine-et-Loire LALO CHANT’AGE à la Chaise Rouge LE 23/12/2023.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Haute Herberie, Pouancé La Chaise Rouge

Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire



LALO CHANT’AGE at La Chaise Rouge 12/23/2023 LALO CHANT’AGE en La Chaise Rouge 23/12/2023 LALO CHANT’AGE in La Chaise Rouge LE 23/12/2023 Mise à jour le 2023-09-02 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Ombrée d'Anjou Autres Lieu Haute Herberie, Pouancé Adresse Haute Herberie, Pouancé La Chaise Rouge Ville Ombrée d'Anjou Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Haute Herberie, Pouancé Ombrée d'Anjou latitude longitude 47.750953;-1.192127

Haute Herberie, Pouancé Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ombree d'anjou/