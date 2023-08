LE CABARET DES PETITS RIENS 1 – LA CHAISE ROUGE Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou, 1 octobre 2023, Ombrée d'Anjou.

Ombrée d’Anjou,Maine-et-Loire

Spectacle « Le Cabaret des petits riens » proposé à la ferme-auberge de la Chaise Rouge, pour plusieurs représentations..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

Haute Herberie, Pouancé La Chaise Rouge

Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Show « Le Cabaret des petits riens » proposed at the farm-inn of the Chaise Rouge, for several representations.

Espectáculo « Le Cabaret des petits riens » (El Cabaret de las pequeñas cosas) propuesto en la granja de la Chaise Rouge, para varias funciones.

Das Schauspiel « Le Cabaret des petits riens » wird im Bauernhofgasthaus La Chaise Rouge für mehrere Vorstellungen angeboten.

