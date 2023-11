CONCERT DE NOEL Haute-Goulaine Catégories d’Évènement: Haute-Goulaine

Loire-Atlantique CONCERT DE NOEL Haute-Goulaine, 10 décembre 2023, Haute-Goulaine. Haute-Goulaine,Loire-Atlantique Concert de Noël organisé par le Choeur de Goulaine..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . . Haute-Goulaine 44115 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Christmas concert organized by the Choeur de Goulaine. Concierto de Navidad organizado por el Choeur de Goulaine. Weihnachtskonzert, das vom Choeur de Goulaine organisiert wird. Mise à jour le 2023-11-13 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Haute-Goulaine, Loire-Atlantique Autres Adresse Ville Haute-Goulaine Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Haute-Goulaine latitude longitude 47.19931;-1.4291

CONCERT DE NOEL Haute-Goulaine 2023-12-10 2023-12-10 was last modified: by CONCERT DE NOEL Haute-Goulaine 10 décembre 2023