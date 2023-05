SPECTACLE LA BELLE ET LA BÊTE AU CHATEAU DE GOULAINE Allée du Château, 22 septembre 2023, Haute-Goulaine.

Il était une fois, un somptueux château dans lequel vivait une bête effroyable et où le temps s’était mystérieusement arrêté..

2023-09-22 à ; fin : 2023-09-22 23:20:00. EUR.

Allée du Château

Haute-Goulaine 44115 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Once upon a time, there was a sumptuous castle in which lived a frightening beast and where time had mysteriously stopped.

Érase una vez un suntuoso castillo en el que vivía una temible bestia y donde el tiempo se había detenido misteriosamente.

Es war einmal ein prächtiges Schloss, in dem eine schreckliche Bestie lebte und in dem die Zeit auf mysteriöse Weise stehen geblieben war.

