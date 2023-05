GOULAINE REVIVAL Allée du Château, 9 septembre 2023, Haute-Goulaine.

Le Château de Goulaine accueille l’équipe d’Historic Auto pour un weekend dedié aux véhicules anciens de collection…

2023-09-09

Allée du Château

Haute-Goulaine 44115 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Château de Goulaine welcomes the Historic Auto team for a weekend dedicated to vintage cars.

El Château de Goulaine acoge al equipo Historic Auto para un fin de semana dedicado a los coches de época.

Das Château de Goulaine empfängt das Team von Historic Auto für ein Wochenende, das ganz den alten Sammlerfahrzeugen gewidmet ist.

