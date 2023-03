LE RALLYE DU CŒUR Haute-Goulaine Haute-Goulaine Catégories d’Évènement: Haute-Goulaine

Loire-Atlantique Haute-Goulaine . Rendez-vous en région nantaise le samedi 13 mai 2023 au Château de Goulaine (Haute-Goulaine) de 10h à 19h. Le Rallye du Cœur se déroulera sur toute la journée, avec plusieurs temps forts – exposition, déjeuner, rallye, remise de prix – et accueillera le grand public.

Les enfants malades et leurs familles resteront bien entendu au cœur de cette journée. Pour obtenir plus d’informations, notamment à l’approche de l’événement, suivez nous sur réseaux sociaux ou contactez nous par mail.

https://www.facebook.com/lerallyeducoeur/ La troisième édition du Rallye du Cœur de Nantes aura lieu le samedi 13 mai 2023, au Château de Goulaine. contact@lerallyeducoeur.com https://www.facebook.com/lerallyeducoeur/ Haute-Goulaine

