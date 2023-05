CARTOGRAPHIE DE L’AVENIR A LA MAISON BLEUE 138, route du Pont de l’Ouen, 6 mai 2023, .

Visite paysagère et produits locaux Chacune de ces séances de théâtre participatif est précédée d’une visite patrimoniale ou paysagère pour découvrir des sites des communes de Haute-Goulaine et de Monnières. A l’issue, des producteurs locaux feront déguster leurs produits..

2023-05-06

138, route du Pont de l’Ouen Maison Bleue

Haute-Goulaine 44115 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Each of these participative theater sessions is preceded by a heritage or landscape visit to discover sites in the communes of Haute-Goulaine and Monnières. At the end of the tour, local producers will offer tastings of their products.

Cada una de estas sesiones de teatro participativo va precedida de una visita al patrimonio o al paisaje para descubrir lugares de los municipios de Haute-Goulaine y Monnières. Después, los productores locales ofrecerán degustaciones de sus productos.

Landschaftsbesichtigung und lokale Produkte Jeder dieser partizipativen Theateraufführungen geht eine Besichtigung des Kulturerbes oder der Landschaft voraus, um Orte in den Gemeinden Haute-Goulaine und Monnières zu entdecken. Anschließend bieten lokale Produzenten ihre Produkte zur Verkostung an.

Mise à jour le 2023-04-11 par eSPRIT Pays de la Loire