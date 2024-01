SOIREE PIANO DANSE Salle du Muguet Haute-Goulaine, vendredi 23 février 2024.

SOIREE PIANO DANSE Salle du Muguet Haute-Goulaine Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23

fin : 2024-02-23

Conjointement avec l’école intercommunale de musique Sol en Vigne, la section Danse moderne créative de l’Amicale Laïque met en scène un spectacle inédit une soirée piano-danse.

2 groupes de danseurs (adolescents et jeunes adultes) vont sortir des sentiers battus pour se confronter à l’art de la chorégraphie et de la composition. Et ce, pour la toute 1re fois ! Danser sur un répertoire de piano, interprété en « live » par des élèves (en l’occurrence les apprentis-pianistes de Linda Lombardozzi) sera également une grande première !

.

Salle du Muguet 2, rue de la Poste

Haute-Goulaine 44115 Loire-Atlantique Pays de la Loire



L’événement SOIREE PIANO DANSE Haute-Goulaine a été mis à jour le 2024-01-18 par eSPRIT Pays de la Loire