du mardi 12 avril au vendredi 15 avril à MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse

A l’occasion de l’édition 2022 de la Foire Internationale de Toulouse, l’équipe de Haute-Garonne Environnement vous présentera quelques outils issus de sa gamme de kits pédagogiques destinés à sensibiliser petits et grands. Faire évoluer les comportements pour un tourisme durable, identifier les impacts et vulnérabilités du territoire Haut-Garonnais ainsi que des initiatives et pratiques individuelles pour faire face au défi du changement climatique ! Avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse 31840 Aussonne Aussonne Haute-Garonne

