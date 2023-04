De ferme en ferme Haute-Garonne Catégorie d’Évènement: Haute-Garonne

De ferme en ferme Haute-Garonne, 29 avril 2023, . De ferme en ferme 29 et 30 avril Haute-Garonne Entrée libre Venez à la rencontre des paysans et paysannes de Haute-Garonne, découvrez leur métier, leurs pratiques et leurs produits fermiers. Venez partager et échanger autour de l’agriculture locale et de l’alimentation durable d’aujourd’hui et de demain ! Au programme : Visites commentées gratuites et animations

Petite restauration à la ferme

Vente de produits fermiers

Dégustations Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T10:00:00+02:00 – 2023-04-29T18:00:00+02:00

2023-04-30T10:00:00+02:00 – 2023-04-30T18:00:00+02:00 agriculture paysan

Détails Catégorie d’Évènement: Haute-Garonne Autres Lieu Haute-Garonne Adresse Haute-Garonne Departement Haute-Garonne Age min 2 Age max 99 Lieu Ville Haute-Garonne

De ferme en ferme Haute-Garonne 2023-04-29 was last modified: by De ferme en ferme Haute-Garonne Haute-Garonne 29 avril 2023 Haute-Garonne

Haute-Garonne