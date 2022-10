Rencontre régionale : Éduquer aux perturbateurs endocriniens Haute-Garonne Catégorie d’évènement: Haute-Garonne

Rencontre régionale : Éduquer aux perturbateurs endocriniens
Mardi 13 décembre, 10h00
Haute-Garonne

Organisé par CPIE Terres Toulousaines et GRAINE Haute-Garonne Haute-Garonne Haute-Garonne Occitanie Au programme: Valorisation d’initiatives locales et expérimentation de pratiques pédagogiques;

Interconnaissance, réflexions, échanges entre acteurs; Découverte d’initiatives, de ressources et d’outils pédagogiques. Journée ouverte à toute personne menant ou souhaitant mener des actions éducatives en lien avec le sujet des perturbateurs endocriniens en Occitanie : éducateurs, chargés de missions, élus, chercheurs, enseignants, etc.

