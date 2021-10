Haute Fréquence • Bekar + Sto + Konga FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, 20 novembre 2021, Lille.

Haute Fréquence • Bekar + Sto + Konga

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, le samedi 20 novembre à 20:30

A l’heure des coalitions locales (13 organisé, 100% Sevran, 93 empire) qui font suite aux guerres de codes postaux, Lille fait office de diamant brut du game. A multiples facettes, discret autant que respecté, le rap made in Hauts de France regorge d’artistes plus ou moins visibles. Au FLOW, dans le cadre de Haute Fréquence, coup de projo’ sur trois projets dont on va entendre parler ! ? Bekar Flows, technique, mélodies, textes introspectifs, mots forts ou légèreté, Bekar est un vrai couteau suisse. Une trajectoire rapide, suivie d’un engouement immédiat autour de sa musique : 2 albums et foultitude de scènes à travers la France plus tard, « Mira »voit le jour en juillet, à (re) découvrir sur la scène du FLOW. ? Sto 22 ans et de multiples projets sous le bras, Sto c’est des beats futuristes taillés par une trap grave et illustrés par un univers léché. A l’aise sur les RS comme en IRL, Sto, entre « Hold Up » et mise à « Feu » attise et defraie. Le lillois n’est pas à lâcher du regard : preuve d’une ascension à prévoir sur scène pour un premier show après sa résidence au Flow. ? Konga Discret sur les réseaux, sur scène en pointillé : découvrir Konga se mérite. A l’image de sa première tape « Love, Drugs & Sushis » sortie fin août, l’artiste est pourtant un savant mélange d’univers qui se savoure sans retenue. Entre autotune et autodérision, le peura irrévérencieux de Konga est une étape neurchi immanquable de la planète Lille.

5/10€

Festival Haute Fréquence

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille Lille-Moulins Nord



