Bordeaux Les Vivres de l'Art Bordeaux, Gironde Haute Couture Végétale Les Vivres de l’Art Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Haute Couture Végétale Les Vivres de l’Art, 22 mars 2021-22 mars 2021, Bordeaux. Haute Couture Végétale

du lundi 22 mars au lundi 12 avril à Les Vivres de l’Art

Les Vivres de l’Art et François Maurisse présentent, L’exposition « Haute Couture Végétale » à partir du 20 mars ! François Maurisse, artiste Exflorateur, fait de la haute couture végétale et invente “l’Exfloration”ou l’art de révéler la plastique de l’univers floral. Avec ses Herbettes et Vinoglyphes, l’artiste a créé un concept contemporain unique. La nature parle et François prend le temps de l’écouter. Petit avant-goût : [https://www.herbettes.fr/](https://www.herbettes.fr/) Entrée libre ★ HORAIRES ★ 11h30-14h30 du lundi au vendredi 10h-18h le week-end Et sur rdv : [lvda.communication@gmail.com](mailto:lvda.communication@gmail.com)

Gratuit

Exposition florale Les Vivres de l’Art rue Achard – 33300 bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-22T10:00:00 2021-03-22T18:00:00;2021-04-12T10:00:00 2021-04-12T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Les Vivres de l'Art Adresse rue Achard - 33300 bordeaux Ville Bordeaux