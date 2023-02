Haute couture HOTEL KERGORLAY LANGSDORFF, 10 février 2023, PARIS.

Haute couture HOTEL KERGORLAY LANGSDORFF. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-02-26 16:00. Tarif : 58.0 à 58.0 euros.

5e ACTE présente Haute couture le polar immersif POLAR IMMERSIF Le théâtre à votre façon "Haute couture" est un double hommage aux films noirs français et américains des années 50 et à l'univers de la mode de la même époque. Si vous aimez le style, l'élégance, le suspens, la romance, la violence, les beaux ténébreux, les héroïnes aventureuses et les salauds en tout genre, vous allez être servi ! Particularité de la narration Dans ce polar en 3 dimensions le récit se met à pousser comme un arbre de branche en branche. Les spectateurs partent tous du même endroit pour arriver à la même fin. Pourtant chacun aura fabriqué son propre parcours et inventé son propre voyage dans l'histoire. Les intrigues se déroulent et s'entrecroisent en temps réel pour augmenter l'effet de suspens d'une aventure dont le spectateur choisit lui-même le point de vue au gré de sa curiosité et des incertitudes de l'histoire. L'histoire 1959. Henri Courtois, jeune couturier en vogue vient d'hériter d'un hôtel particulier qui appartenait à son père, François Lartigue qui vient de mourir brutalement dans des circonstances étranges. Ses dernières volontés furent que cette magnifique demeure devienne l'écrin de la maison de Haute Couture d'un fils dont on lui avait caché l'existence. En effet, père et fils venaient de se rencontrer il y a à peine deux mois. Les préparatifs sont en cours, l'ouverture de la fameuse « Maison Courtois » a lieu dans trois jours. Mais mauvaise surprise ! L'endroit est encore habité par l'ancienne locataire, Béatrice Lartigue la tante d'Henri qui rechigne à libérer les lieux.

HOTEL KERGORLAY LANGSDORFF PARIS 9 Rue de l’Amiral d’Estaing 75016

.2023-02-26.

