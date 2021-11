Meudon Espace culturel Robert-Doisneau Hauts-de-Seine, Meudon HAUTE COUTURE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther participe à sa dernière collection avant sa retraite. Un jour, elle se fait voler son sac par Jade. Mais celle-ci, prise de remords, décide de lui restituer son bien. Séduite par l’audace de la jeune fille, Esther lui offre la chance d’intégrer les ateliers de la Maison Dior comme apprentie Comedie dramatique de Sylvie Ohayon avec Nathalie Baye… France – 2021 – 1h41 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

