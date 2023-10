Sortie nature d’Eco’DELS HAUTACAM Beaucens, 4 octobre 2023, Beaucens.

Beaucens,Hautes-Pyrénées

Sortie brame du cerf. Observer, écouter, se laisser surprendre par ce moment si prenant et apprendre la vie de ces ongulés des bois pour mieux comprendre leur mode de vie. Et puis… finir la journée autour d’un repas partagé « au cul du camion » dans la convivialité et la bonne humeur..

2023-10-04 15:00:00 fin : 2023-10-04 . .

HAUTACAM RDV devant l’office de tourisme de Luz-Saint-Sauveur

Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Deer bellowing outing. Observe, listen, let yourself be surprised by this exciting moment and learn about the lives of these woodland ungulates to better understand their way of life. And then… end the day with a convivial meal shared « at the back of the truck ».

La berrea del ciervo. Observe, escuche, sorpréndase con este emocionante momento y conozca la vida de estos ungulados del bosque para comprender mejor su modo de vida. Y después… termine la jornada con una comida compartida « en la parte trasera del camión » en un ambiente de convivencia y buen humor.

Ausflug zum Röhren der Hirsche. Beobachten, zuhören, sich von diesem so spannenden Moment überraschen lassen und das Leben dieser Huftiere des Waldes kennenlernen, um ihre Lebensweise besser zu verstehen. Und dann… den Tag bei einem gemeinsamen Essen « am Arsch des Lastwagens » in geselliger Runde und guter Laune ausklingen lassen.

