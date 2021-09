Paris Maison du geste et de l’image île de France, Paris « HAUT-PARLEURS » • Une aventure pour les 15-17 ans Maison du geste et de l’image Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

« HAUT-PARLEURS » • Une aventure pour les 15-17 ans Maison du geste et de l’image, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 14h à 18h

Du 2 au 6 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 14h à 18h

gratuit

Une projet artistique et citoyen gratuit qui donne la parole aux jeunes. Donnez à votre ado une occasion de s’exprimer par les mots, sur un plateau, en images, sur l’espace public ! La Mgi propose une aventure folle à destination des 15-17 ans : « HAUT-PARLEURS » un projet artistique et citoyen gratuit. Après une période plus que difficile pour les jeunes, et certaines difficultés à se faire entendre, il est temps pour eux de reprendre leur place au sein de l’espace public et de dire haut et fort leurs convictions, de s’exprimer sur leur vécu quotidien ainsi que l’avenir qu’ils souhaitent construire collectivement. Par le biais d’ateliers théâtre, écriture, son, d’arts visuels et numériques, leur parole sera portée haut au cœur de ce projet citoyen et artistique, d’octobre 2021 à juin-juillet 2022. Le projet sera mené en partenariat avec des journalistes de la ZEP – Zone d’Expression Prioritaire, des auteur·es des E. A. T – Écrivains Associés du Théâtre, des comédiens du Théâtre du Phare et autres réalisateur·trices, professionnel·les du sons, photographes… But final ? Investir les espaces publics et politiques et donner un écho durable et retentissant à leurs nombreuses voix. >>>> Plus d’infos sur HAUT-PARLEURS <<< Animations -> Atelier / Cours Maison du geste et de l’image 42, rue Saint-Denis Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (248m) 4 : Les Halles (273m) Châtelet-Les-Halles (A, B, D)

Contact :Maison du geste et de l'image 0142363352 info@mgi-paris.org http://www.mgi-paris.org/ https://www.facebook.com/maisongesteimage/ 0614308623 hautparleurs@mgi-paris.org

Date complète :

© Ici Barbès / Mgi

Lieu Maison du geste et de l'image Adresse 42, rue Saint-Denis Ville Paris