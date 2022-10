Haut-parleurs Maison du geste et de l’image Paris Catégories d’évènement: île de France

Projet artistique et citoyen gratuit pour les 14/18 ans Vous avez entre 14 et 18 ans ? Exprimez et explorez votre créativité au cours de 100h d’ateliers vidéo, écriture, théâtre, danse et photo avec une équipe d’artistes professionnel·les Thème : « POUVOIR·S » >>> En savoir + sur HAUT-PARLEURS <<< Maison du geste et de l’image 42 rue Saint-Denis 75001 Paris Contact : http://www.mgi-paris.org/haut-parleurs-2022-2023/ +33142363352 hautparleurs@mgi-paris.org https://bit.ly/3xOIc1z

© Maison du geste et de l’image

