Journées de l’Herbe 15 et 16 juin Haut lieu

L’événement « Les Journées Régionales de l’Herbe en Avesnois » est un salon agricole rassemblant environ 150 exposants et 4 000 visiteurs autour d’une thématique commune : la culture de l’herbe. Créé en 1998, ce salon s’étale sur deux journées pendant lesquelles découverte, démonstrations, animations, conseils et convivialité sont de mise.

La MSA Nord-Pas de Calais sera fortement mobilisée au travers d’un stand regroupant conseillers de prévention, conseillers en protection sociale et animation réalisée par les délégués du secteur.

Haut lieu 3 Rte de Cartignies, 59440 Haut-Lieu Haut-Lieu 59440 Nord Hauts-de-France

2023-06-15T09:00:00+02:00 – 2023-06-15T18:00:00+02:00

2023-06-16T09:00:00+02:00 – 2023-06-16T18:00:00+02:00

ADARTH, le GEDA de l’Avesnois