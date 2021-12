Haut les pattes ! Médiathèque Longchamp, 22 janvier 2022, Neuilly-sur-Seine.

Haut les pattes !

Médiathèque Longchamp, le samedi 22 janvier 2022 à 18:30

Le père de Billy est un gangster de grande réputation. Mais il s’inquiète pour son fils. “Je me demande si tu feras un bon bandit, Billy. (…) Tu es trop gentil.’” Alors il lui donne un vieux revolver, une ceinture, un masque et un chapeau pour aller faire peur aux personnes qu’il croisera sur sa route. Mais est ce que Billy, aidé du public va réussir sa mission alors que le renard rôde ? Cette adaptation bilingue français-anglais pour les plus jeunes du célèbre livre pour enfants de Catharina Valckx est un spectacle poétique, interactif et drôle destiné à faire découvrir les animaux et les émotions. Spectacle proposé par La Compagnie Kolako

La présentation d’un passe sanitaire valide est obligatoire pour toutes les personnes majeures. Le port du masque est obligatoire, dès l’âge de 11 ans. Il devra être conservé durant tout le spectacle. Le nombre de personnes présentes est limité.

Médiathèque Longchamp 68 rue de Longchamp 92200 Neuilly-sur-Seine Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine



