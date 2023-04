Haut les Pattes au Théâtre Essaion Théâtre Essaion Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Haut les Pattes au Théâtre Essaion Théâtre Essaion, 1 avril 2023, Paris. Du samedi 01 avril 2023 au lundi 08 mai 2023 :

mercredi, samedi, dimanche

de 16h00 à 17h00

.Public enfants adolescents. A partir de 5 ans. payant 12 à 15 euros Les aventures de Billy qui veut devenir un bandit comme son père. Une initiation à l’anglais adaptée du livre ‘Haut les Pattes’, drôle et poétique ! Je me demande si tu feras un bon bandit, Billy’. Alors, son père, un gangster de grande renommée, lui donne un pistolet déchargé et un chapeau pour qu’il aille tester sa capacité à faire peur. Va-t-il réussir sa mission alors que THE FOX rôde ? Un spectacle pour découvrir les émotions in english ! Théâtre Essaion 6, rue Pierre au lard 75004 Paris Contact : https://www.essaion-theatre.com/spectacle/953_haut-les-pattes.html https://www.essaion-theatre.com/spectacle/reservation/953_haut-les-pattes.html

Compagnie KOALAKO

