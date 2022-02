HAUT LES CŒURS Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

HAUT LES CŒURS Toulouse, 25 février 2022, Toulouse. HAUT LES CŒURS STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse

2022-02-25 – 2022-02-25 STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet

Toulouse Haute-Garonne 18 EUR 18 De et avec Mélissa Billard (et Dalida, sous réserve de disponibilité) Mise en scène : Aude Gogny-Goubert « Mélissa, si tes cheveux dépassent de la photo, c’est que le cadre, il est trop petit pour toi ! »

Itinéraire d’une petite fille à qui l’on prédit un destin extraordinaire et qui va grandir avec cette conviction. Rendez-vous au Studio 55, la nouvelle scène Toulousaine !

À la conquête de soi, par le rire et en s’affranchissant des codes, Mélissa fait de ses drames une comédie. De et avec Mélissa Billard (et Dalida, sous réserve de disponibilité) Mise en scène : Aude Gogny-Goubert « Mélissa, si tes cheveux dépassent de la photo, c’est que le cadre, il est trop petit pour toi ! »

Itinéraire d’une petite fille à qui l’on prédit un destin extraordinaire et qui va grandir avec cette conviction. STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Ville Toulouse lieuville STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

HAUT LES CŒURS Toulouse 2022-02-25 was last modified: by HAUT LES CŒURS Toulouse Toulouse 25 février 2022 Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne