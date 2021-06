[Haut la main !] 2021 – Expo-vente métiers d’art à Obernai Halle Gruber, 11 juin 2021-11 juin 2021, Obernai.

Haut la main ! – Expo-vente métiers d’art Reportée à cause de la crise sanitaire, la 4e édition de l’expo-vente [Haut la main !], organisée par la frémaa (Fédération des métiers d’art d’Alsace), s’installe finalement à la Halle Gruber à Obernai du 11 au 13 juin 2021. > Expo-vente dédiée à la création contemporaine > Plus d’une quarantaine de professionnels des métiers d’art > Pièces uniques ou séries limitées > Sculpture, bijoux, arts de la table, luminaire, mobilier, vêtements, accessoires… > Quatre jeunes talents invités à participer pour se faire connaître du grand public et montrer le potentiel créatif d’une nouvelle génération de professionnels du secteur Rejoignez-nous pour ces 3 jours en semi plein-air sous la Halle Gruber, à la découverte d’œuvres inédites, singulières et raffinées mais surtout à la rencontre de ces créateurs passionnés qui ont à cœur de partager avec vous la richesse de leur savoir-faire. Ce rendez-vous est un réel levier économique pour les exposants, qui ont connu une année difficile avec l’annulation de nombreuses manifestations. [Haut la main !] est donc une occasion unique de découvrir des objets en sachant comment et par qui ils ont été façonnés, mais surtout, de se faire plaisir en soutenant les métiers d’art. >>> LIEU Halle Gruber, Parking des Remparts à OBERNAI >>> HORAIRES Vendredi 11 juin : 14h-19h Samedi 12 juin : 10h-19h Dimanche 13 juin : 10h-18h >>> TARIF Entrée gratuite vendredi et samedi jusqu’à 14h 2 € samedi à partir de 14h et dimanche Gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants Liste des créateurs : [https://www.fremaa.com/haut-la-main/](https://www.fremaa.com/haut-la-main/)

