Jura EUR 15 Haut Jura Saint-Claude : Lancement du sac Aventure Jeux L’Aventure-Jeux®: Les Mystérieux Carrés Rouges, qu’est-ce que c’est ? Une aventure immersive pour découvrir les richesses patrimoniales et historiques de la ville de Saint-Claude : entre chasse au trésor, exploration et découverte, ce jeu grandeur nature accessible toute l’année est conçu pour les enfants de 4 à 14 ans avides d’aventure.

Cet Aventure-Jeux® transportera les joueurs dans un monde fantastique inspiré de l’histoire de la ville !

Lieux emblématiques, petites ruelles, passages secrets … une aventure ludique pour découvrir les richesses culturelles de la capitale du Haut-Jura.

4 personnages principaux : Maala et de ses meilleurs amis Toopo, Kreo et Lokki, qui aideront les joueurs à découvrir la légende des Mystérieux Carrés Rouges de la Cathédrale de Saint-Claude : Pour ce faire, les joueurs devront déchiffrer les signes, relevez les défis, résoudre les énigmes dans différents lieux emblématiques de Saint-Claude.

Le sac à dos contient des mini-jeux, une légende inspirée de l’ambiance de la ville, un plan incroyable, des cartes, des objets mystérieux, des défis à relever pour un final étonnant. Les vacanciers ou locaux achètent dans les offices de tourisme de Saint-Claude, Lajoux ou La Pesse le sac L’Aventure-Jeux®: Les Mystérieux Carrés Rouges au tarif de 15€/sac. Une famille, un groupe peut très bien jouer ensemble avec un seul sac.

Accessible toute l’année.

Durée : environ 2h-2h30.

Cible : Famille, groupes, enfants de 4 ans à 14 ans. (Même les enfants non lecteurs peuvent jouer avec la famille !)

Lieu du jeu : Centre-Ville de Saint-Claude

Point de départ du jeu : Devant la cathédrale de Saint-Claude.

Indications à donner aux acheteurs : Le jeu commence devant la cathédrale de Saint-Claude. Une fois arrivés sur place, ils peuvent ouvrir la grande enveloppe contenue dans le sac rouge pour avoir toutes les indications nécessaires et jouer. contact.ot@hautjurasaintclaude.fr +33 3 84 45 34 24 Saint-Claude Place de l’Abbaye Saint-Claude

