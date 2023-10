JPIF 2023 : Visite de l’ancien haut-fourneau et du moulin de Blanquefort Haut-fourneau, moulin de Blanquefort Blanquefort-sur-Briolance, 7 octobre 2023, Blanquefort-sur-Briolance.

Blanquefort-sur-Briolance,Lot-et-Garonne

Organisée par l’association PHP dans le cadre des Journées du patrimoine industriel en fumélois.

Inscrit aux Monuments Historiques depuis fin 2019. Bâti autour d’une ancienne forge, l’ancien haut-fourneau témoigne d’une importante activité sidérurgique au 19e siècle, le moulin fournissant l’énergie..

Haut-fourneau, moulin de Blanquefort Le Bourg

Blanquefort-sur-Briolance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Organized by the PHP association as part of the Journées du patrimoine industriel en fumélois.

Listed as a Historic Monument since the end of 2019. Built around an old forge, the former blast furnace bears witness to significant 19th-century steelmaking activity, with the mill providing the energy.

Organizado por la asociación PHP en el marco de las Jornadas del Patrimonio Industrial Fumelois.

Declarado Monumento Histórico desde finales de 2019. Construido en torno a una antigua fragua, el antiguo alto horno es testigo de una importante actividad siderúrgica en el siglo XIX, en la que el molino proporcionaba la energía.

Organisiert von der Vereinigung PHP im Rahmen der Tage des Industrieerbes in Fumelois.

Seit Ende 2019 in die Liste der historischen Monumente eingetragen. Der um eine alte Schmiede herum errichtete ehemalige Hochofen zeugt von einer bedeutenden Stahlindustrie im 19. Jahrhundert, wobei die Mühle die Energie lieferte.

